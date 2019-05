Video-Macky SALL aux Syndicalistes: “l’Etat ne va pas augmenter les salaires…….doumako def”

«L’Etat n’a pas les moyens d’augmenter les salaires dans la fonction publique», a déclaré d’un ton ferme et déterminé, mercredi, le président de la République Macky Sall, lors de la cérémonie de remise de cahiers de doléances des syndicats au Palais de la République.



«Nous n’avons pas les moyens d’augmenter les salaires aujourd’hui. Nous ne le ferons pas, il faut que ça soit clair. Ce n’est pas possible. Nous pouvons discuter des aménagements », a-t-il ajouté.



«Nous avons la volonté sociale, mais on ne peut pas envisager l’augmentation des salaires maintenant. Ce n’est pas possible », a insisté le président de la République aux représentants des travailleurs.



En outre Macky Sall a averti que le «jour, où l’on dérape, l’Etat va aligner les prix sur la réalité et annuler les filets sociaux».