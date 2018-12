Vidéo - Macky Sall aux investisseurs privés : "Venez vite investir au Sénégal" A l’ouverture du Forum des investisseurs privés pour le financement du deuxième Plan d'actions prioritaires (Pap) du Plan Sénégal Emergent à Paris, le Président Macky Sall a présenté le Sénégal sous son meilleur jour et a invité le secteur privé national et international à venir y investir. Le chef de l’Etat a aussi invité ces derniers à prendre part à la conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique, qu’il organise au mois de janvier prochain.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 10:22 | | 3 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos