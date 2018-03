Video- Mamadou Diop Decroix sermonne Macky Sall: “Koufi tek sa bop Moussa ak Harouna*…..”

S’exprimant hier, lors de la conférence de presse des députés de l’opposition, Mamadou Diop Decroix a accusé le Président Macky Sall et son régime de chervher à écarter ses potentiels adversaires, d’abord par des emprisonnement et ensuite par l’instauration d’une loi sur le parrainage.



Mais qu’à cela ne tienne, le leader d’Aj/ Pads jure que cela ne passera pas. «Si des gens pensent qu’ils ont le monopole du pouvoir et qu’ils peuvent se permettre de tout faire, en se comparant à Firawouna, Moussa ou Haroun*, ils se trompent. Ceux qui ont enlevé le Président Abdou Diouf pour mettre le Président Wade sont là. Ceux qui ont enlevé le Président Wade et ont mis Macky Sall, sont ici », prévient-il.



Et d’ajouter : « J’ai appris que quelqu’un nous a menacés (Ndlr, Aly Ngouile Ndiaye). Il ne nous nous empêchera pas de nous battre comme un seule homme ou une seule femme pour assurer la sécurité, la transparence et la sincérité du scrutin. Nous nous battrons et nous mettrons tous les moyens de notre côté. Nous nous sacrifierons pour ça. D’autres se sont sacrifiés dans d’autres pays pour avoir leur indépendance et leur dignité. S’ils sont prêts, nous sommes prêts à sortir l’armée, la police et la gendarmerie, nous sommes prêts à aller là-bas et nous faire massacrer. Il faut qu’ils le sachent ».



Selon Mamadou Diop "Decroix", si Macky Sall et son régime persistent dans leur entêtement à vouloir empêcher le peuple d’exprimer sa volonté, « ce qui est arrivé à Hitler, à Pinochet leur arrivera ».