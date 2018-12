Vidéo: Mankeur Ndiaye félicite Macky Sall pour son leadership et le succès du GC de Paris 2018 Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 09:07 | | 0 commentaire(s)| Mankeur Ndiaye, ancien Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur qui dirige actuellement le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) du Sénégal, a tenu à féliciter le Président Macky Sall pour son leadership et sa vision, tout en espérant que les financements du Groupe Consultatif de Paris pour la deuxième phase du PSE mettent définitivement le Sénégal sur la rampe de l'Emergence.



