Vidéo – Me El Hadji Diouf: « Le Sénégal, un pays de mascarade et de masturbation politico-intellectuelle… » La démission refusée du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang suite à son inculpation sur un scandale de plusieurs milliards de nos francs, est perçue par Me El hadji Diouf comme du cinéma.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

« Sénégal, un pays malhonnête, de tricherie à tous les niveaux. Un pays de mascarade et de masturbation politico-intellectuelle », lâche-t-il !

Pour lui, la démission de Mame Mbaye Niang est une bonne cause, mais sa reprise par le Président bloque l’enquête.









Senego



