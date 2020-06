Vidéo - Me Moussa Diop livre sa part de vérité, répond sèchement à Barth et...! Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Mermoz /Sacré-cœur avait fait de grosses révélations sur Macky Sall et le Directeur de Dakar Dem Dikk. Il avait soutenu bec et ongles que l'APR n'a jamais acheté de foncier à DDD. Mais aussi que le Dg de DDD « se dit être un maître mais il doit être avocat dans un barreau sur la planète Mars ou Jupiter… ». Me Moussa Diop a, dans cette vidéo, livré sa part de vérité. Il a répondu sèchement à Barth, avant de brandir...ses diplômes !



