Vidéo/ Mme Socé Diop Dione s’enquiert de l’état d’avancement des chantiers de l’Université et de l’ISEP de Thiès Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)| Mme Socé Diop Dione Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics était en visite sur le site de l’Université de Thiès et de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnelle (ISEP), pour s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers. Selon elle, à la suite de l’annonce faite par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, allant dans le sens d’orienter tous les bacheliers de cette année dans les universités publiques, l’agence est directement interpellée en tant que maître d’ouvrage des constructions et tout est mis en œuvre pour que les infrastructures d’accueil soient au top





