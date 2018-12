Vidéo : Modou Lô répond à Balla Gaye 2 et son père Double Less … Alors que le lieu de cette affiche Modou Lô - Balla Gaye 2 tant attendue de tous les amateurs de lutte est enfin connu - au stade Léopld Sédar Senghor, la guerre des mots fait rage entre les deux camps.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos