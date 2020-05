Vidéo / Ndini: Dr. Sarr et son équipe en train de faire du porte-à-porte, pour sensibiliser sur le Covid-19 Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 15:46 | | 0 commentaire(s)| Dr. Sarr et son équipe en compagnie du médecin-chef du district sanitaire de Ndini, Dr. Mouhamadou Moustapha Niang, se sont rendus chez les chefs et les anciens du village pour les sensibiliser sur les gestes barrière afin qu’ils puissent à leur tour sensibiliser les populations de ladite localité. Ceci entre dans le cadre de la prévention du coronavirus.



