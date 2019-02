Vidéo : Ousmane Sonko interroge la VAR à Kaolack sur les promesses de Macky Sall en 2012

Ousmane Sonko n'a pas encore raté le candidat sortant de la coalition BBY. Le Président et candidat de Pasteef les Patriotes invite les Sénégalais à évaluer le président sortant avant de lister les différentes promesses de Macky Sall en 2019. L'ancien agent ses impôts et domaines de dire que Macky Sall ne mérite pas un second mandat car la majeur partie de ses promesses tenues en 2012 n'ont pas été respectées.