Vidéo : Ousmane Sonko promet de supprimer le Hcct de Tanor et le Cese d'Aminata Tall Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 12:22 | | 0 commentaire(s)| Lors de son meeting hier mercredi à Mbacké, le président de la coalition "Sonko Président" a promis de supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), s'il est élu au soir du 24 février prochain. Le leader du parti Pastef les patriotes a promis également de faire voter un budget culte à l'Assemblée nationale.



