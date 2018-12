Vidéo : Patrick Brenny de ONUSIDA fait le bilan de la riposte au Sida Patrick Brenny, Directeur de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Afrique occidentale et centrale, est au Sénégal pour participer aux Journées Scientifiques Sida au Sénégal (JSSS) qui se tiennent du 03 au 05 Décembre 2018 au Centre de Conférence Abdou Diouf sous le thème : « Quelles innovations pour atteindre les 90-90-90 ».

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

