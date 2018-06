Vidéo-Photos: Sa fille lui réserve une belle surprise, Fatou Guéweul fond en larmes Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juin 2018 à 12:44 | | 0 commentaire(s)| Ce 06 juin 2018 marque l’anniversaire de Fatou Guewel Diouf. Pour l’occasion, sa fille lui a réservé une belle surprise. Elle a invité les amis et proches de sa mère à son insu.

A 19 heures, tout était fin prêt. La maison semblait vide, mais elle était bondée de monde, en l’absence de la maitresse des lieux, Fatou Guewel.





En effet, sa famille, ses amis, ses proches et collègues artistes étaient tous présents, mais ils étaient cachés dans différentes chambres. Certains étaient aussi devant la maison, d’autres dans le salon. Ils avaient reçu des consignes strictes : ne pas se faire remarquer pour éviter de gâcher la surprise.





La table était déjà garnie de toutes sortes de nourritures, de la charcuterie aux viennoiseries, en passant par d’autres gâteries (dattes, lait, café, thé, viennoiserie, soupe, croque monsieur, toast, œuf sur le plat, croissant jambon, brochette de viande, ailes de poulet et chawarma poulet…). Tout cela pour un anniversaire mémorable et un « ndogou » gargantuesque.





A l’entrée, il y avait des salades composées. Au plat de résistance, il y avait, au choix, du dibi mouton et du poulet du pays, avec comme accompagnement du riz cantonnais. Du yaourt, de la salade de fruits, du thiackry, de la tarte au chocolat… étaient servis au dessert. La boisson coulait à flot.





Passée la surprise, émue aux larmes, Fatou Guéweul a vivement remercié sa fille et tous les invités pour cette surprise qui lui va droit au cœur.





La chanteuse dit être très touchée par l’acte de sa fille et ne saurait la remercier assez pour ce qu’elle a fait.





Serigne Modou Kara n’a pas voulu rater cette occasion. Il a envoyé son fils pour le représenter, histoire de témoigner toute son affection à la chanteuse et prier pour elle.































Les artistes présents ont, pour leur part, chanté les louages de la chanteuse, tout en lui souhaitant un joyeux anniversaire.

avec Mame Fama GUEYE (igfm)



Accueil Envoyer à un ami Partager