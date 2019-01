Vidéo- Quand Aïssata Tall Sall dénonçait la transhumance

Invité du 20 heures de la TFM, Aïssata Tall Sall déclarait : "Moi, ma façon de penser c'est que la transhumance, il nous appartient à nous politiques de la combattre, de la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer si le moral des politiques c'est de transhumer, eh bien on vaincra difficilement la transhumance."