Vidéo/Quand Didier Raoult répond à « The Lancet » et à l’OMS : «Je ne suis pas très émotif, ça ne me touche pas, ça m’est égale… »

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Le débat sur le traitement du Covid 19 à l’hydroxychloroquine a refait surface avec la suspension par l’Organisation mondiale de la santé(Oms) de tout essai clinique à base de ce médicament.



Une décision prise samedi dernier suite à la publication d’une étude dans une revue médicale de « The Lancet », jugeant inefficace voire néfaste le recours à l’hydroxychloroquine. Un médicament dont la combinaison avec un antibiotique peut guérir le coronavirus.



Dans cette interview le Pr Didier Raoult, qui est à l’origine de cette découverte répond à ses détracteurs notamment à « The Lancet ». « Je ne suis pas très émotif, ça ne me touche pas, ça m’est égale », a déclaré Dr Raoult.



Selon le spécialiste des maladies infectieuses et directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, en France, cette étude de Lancet pourrait être inventée.



Une autre étude a été réalisée, explique Dr Raoult, où il a été écrit qu’il n y a aucun accident cardiaque chez les gens qui ont été traités par l’hydroxychloroquine.

Et le papier, « moi je l’ai évalué sur une analyse favorable et ça a été rejeté par The Lancet. Donc on a l’impression que tout ce qui est favorable à l’hydroxychloroquine est rejeté et tout ce qui défavorable est gardé ».

Quand à ce dernier papier de « The Lancet Didier Raoult affirme l’avoir lu et rejeté immédiatement ».