Vidéo : Quand Macky Sall parlait de la transhumance et raillait les inaugurations de Me Wade Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 09:35 | | 0 commentaire(s)| Invité de l'émission Perspectives 2012 à Walf Fadjri TV, Macky Sall, alors candidat à la Présidentielle de 2012, avait donné sa vision sur d'éthique dans la politique et avait aussi fustigé la transhumance.



Accueil Envoyer à un ami Partager