Vidéo - Querelles de leadership au sein de l'APR : Modou Ndiaye Rahma précise et appelle à l'unité Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Beaucoup de personnes ont fait le déplacement au siège du mouvement Rahma pour assister uniquement à une conférence de presse. Une rencontre pour remettre les points sur les "i" après le dépôt des fiches parrainage par les différents responsables de Kaolack. Un fait qui suscite beaucoup de bruit après l'annonce de plus 32.000 parrainages déposés par l'ambassadeur itinérant. Ce qui fait de lui le premier de la région Kaolack, selon lui, et ses souteneurs.



