Vidéo / RSE: Les réalisations sur fonds propres d'EDK Oil de Demba Kâ, à Malika Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 23:43 | | 0 commentaire(s)| EDK, en partenariat avec la Commune de Malika, a réalisé dans le cadre de ses RSE, des merveilles dans cette localité. Près de 11 infrastructures et un nombre important d'emplois ont été offerts par le généreux donateur, Demba Kâ, patron de EDK Oil. La dernière réalisation faite dans cette Commune de Malika, est l'installation d'un tapis synthétique sur terrain communal. D'après les bénéficiaires, Malika a toujours disposé de talents. Mais, ces derniers peinaient à s'entraîner dans un cadre adapté. Certains d'entre ces talents, étaient obligés d'aller voir ailleurs.

Très satisfaites, les populations demandent encore plus, avec la réalisation de tribunes pour mieux assurer l’attractivité de ce terrain de jeu. Certaines personnes, accrochées, regrette l’arrivée tardive de Demba Kâ, bénéficiaire de terrains dans cette localité et qui montre sa disponibilité à accompagner et à soutenir, les populations autochtones.



Toujours dans cette même localité, des femmes bénéficiaires de l’appui de Demba Kâ, louent la générosité de l’homme qui leur a permis aujourd’hui, de réaliser un chiffre d’affaires énorme.







