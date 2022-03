Vidéo/ RSE: Réalisation sur fond propre d'EDK Oil de Demba Ka à Malika

Très satisfaites, les populations demandent encore plus, avec la réalisation de tribune pour mieux assurer l’attractivité de ce terrain de jeu. Certaines personnes, accrochées, regrette l’arrivée tardive de Demba Ka, bénéficiaire de terrains dans cette localité et qui montre sa disponibilité à accompagner et, à soutenir les populations autochtones.



Ailleurs, des femmes, bénéficiaires de l’appui de Demba Ka, louent la générosité de l’homme qui leur a permis aujourd’hui, de réaliser un chiffre d’affaires énormes.