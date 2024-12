[Vidéo]-Révélations poignantes de Ndeye Khady Ndiaye sur l’affaire Sweet Beauty : les menaces, les pressions subies et sa détermination Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ndeye Khady Ndiaye, l'ancienne patronne d'Adji Sarr a brisé le silence sur les moments sombres de l'affaire Sweet Beauty,dans une sortie qui a profondément ému la toile.Revenant sur des détails marquants, Ndeye Khady a évoqué le fameux face-à-face avec Adji Sarr, ainsi que les propositions alléchantes et les menaces qu'elle aurait reçues dans le cadre de cette affaire.

Revenant sur des détails marquants, Ndeye Khady a évoqué le fameux face-à-face avec Adji Sarr, ainsi que les propositions alléchantes et les menaces qu’elle aurait reçues dans le cadre de cette affaire. Ses révélations, empreintes d’émotion, ont offert un nouvel éclairage sur les pressions qu’elle a subies à l’époque. Les internautes ont été touchés par ses anecdotes, certains saluant son courage tandis que d’autres réagissaient avec empathie face à la lourdeur de cette période de sa vie. Cette prise de parole continue d’alimenter les discussions en ligne, alors que l’affaire reste encore très sensible dans l’opinion publique.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-revelations-poignan...

