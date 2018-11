Vidéo - Serigne Pape Malick Sy : « Tidianes et Mourides sont inséparables » Lors du dernier ‘’Bourde’’, ce samedi à Tivaouane, le porte-parole des Tidianes Serigne Pape Malick Sy a évoqué les bons rapports entre Tidianes et Mourides. Selon le marabout, " Tidianes et Mourides sont inséparables".

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Novembre 2018 à 11:47



