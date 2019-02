Vidéo - Sonko flingue Cissé Lô : " Je jure sur DIEU que Cheikh Ahmadou Bamba me choisirait comme son talibé plutôt que lui" Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)| Lors de son meeting à Mbacké, Ousmane Sonko a déclaré qu'il n'avait pas de complexe à brandir sa religion qui est l'Islam qui est le socle des valeurs et qu'il jure sur DIEU que si on demandait à Cheikh Ahmadou Bamba,, le guide des Mourides le choisirait comme son talibé plutôt que beaucoup d'autres politiciens comme Moustapha Cissé Lô et Cie.



