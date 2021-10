Video/ Thiès: Six enfants fauchés par un véhicule Un grave accident s’est produit au quartier Grand Standing à hauteur du carrefour entre ledit quartier et la Sofraco à Thiès. Six adolescents, assis tranquillement, sur un banc public non loin de la route ont été fauchés par un véhicule.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

L’auteur du drame est une fille du nom de P. K (22 ans) en compagnie de son copain. Elle apprenait à conduire. Après le choc, ledit copain a pris la fuite. P.K est gardée à vue au commissariat central de Thiès.



Les victimes, âgées entre 9 et 16 ans ont été transportés par les Sapeurs pompiers à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Deux d’entre elles, gravement blessées, sont en soins intensifs au bloc opératoire.



