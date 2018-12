Vidéo : Un bureau régional des transports routiers ouvert à Louga, après Dakar, Thiès, Fatick et Diourbel Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 10:19 | | 0 commentaire(s)| Fatoumata Mbodj, le chef du bureau du transport de Louga a loué le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transports enclenchée par le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement dans la volonté du Gouvernement du Sénégal de sécuriser et de moderniser l'administration des transports.



