Vidéo : Vinci Energies va injecter 130 milliards FCFA dans le projet Pôles 2020 de Senelec

130 milliards de francs Cfa, c'est le montant que va injecter Vinci Energies dans le projet Pôles 2020 de Senelec. L' annonce a été faite par Abdoulaye Dia, Directeur générale adjoint de la Senelec, lors de la signature ce mercredi à Konoune de trois conventions avec les écoles polytechniques de Dakar et Thiès et pour Omexom Institute, l'institut de formation entre senelec et Omexom, marque de Vinci Energie.