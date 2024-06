Vidéo Virale / Mboro-Darou Khoudoss : Un sénégalais sauvagement tabassé par des chinois Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont produits dans une entreprise chinoise de carrière de béton établie à Darou Khoudoss. Tout serait parti d'une dispute entre le sénégalais et ses employeurs. Ce dernier qui était venu réclamer son salaire, a été pris à partie. Présentement, l'on nous apprend que ses bourreaux ont été interpellés et que le procureur aurait été saisi... L'affaire George Floyd bis a failli se produire dans une société chinoise de carrière de béton à Darou Khoudoss. D'ailleurs, une vidéo très virale circulant sur le net, montre un jeune sénégalais sauvagement tabassé par ses employeurs dont 2 chinois et un sénégalais.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Video-Virale-Mboro-Darou...

