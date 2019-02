Vidéo - Visite de proximité à Kayar : Oumar Guèye fait l’éloge des sept ans de reconstruction du pays par Macky Sall

Dans le cadre de la campagne électorale, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, par ailleurs coordonateur de Bby à Rufisque, a effectué hier mardi 05 février une visite de proximité à Kayar, où il a été chaleureusement accueilli par les pêcheurs, mareyeurs, micro-mareyeurs, femmes transformatrices ainsi que d’autres couches de la population. Une rencontre d’échanges et de partage avec la population de Kayar où la majeure partie vit de la pêche. Accompagné par son jeune frère et collègue, le ministre-conseiller Ibrahima Ndoye, le ministre Oumar Guèye a félicité le maire Alioune Ndoye pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.