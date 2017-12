Vidéo: Voici pourquoi le boxeur Mike Tyson n'arrivait plus à avoir de victoire aprés sa conversion à l'islam Connu pour "sa férocité" et sa capacité à faire mal, Tyson après sa conversion n'avait plus ce feu qui faisait de lui un boxeur craint et redouté de tous. Le loup était devenu agneau parmi les agneaux par la force du Livre.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017 à 14:53 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook