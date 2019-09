Vidéo-Wally Seck : « Dafa diot ma bokk niouy décidé si deuk bi… Am sama télé » Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)| Wally Seck ne se limite plus à la musique. Le Faramareen compte se lancer dans les affaires pour fructifier sa fortune.



Invité sur le plateau « Na Neex », Wally Seck signe et persiste qu’il a investi dans la télécommunication. « Je compte faire partie des décideurs dans ce pays. Il est temps que je possède ma propre télévision », révèle-t-il.



Rappelons que le Faramareen avait annoncé le lancement de sa puce téléphonique, avec comme indicatif le 75. Et, la deuxième chaîne de télévision de El Hadj Ndiaye de la 2stv va céder des parts au jeune chanteur qui sera le nouveau patron de 2s Racines.



