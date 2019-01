Vidéo fake news : Mame Mbaye Niang et son épouse portent plainte, l’auteur de la vidéo identifié

Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang et son épouse sont prêts à traduire en justice l’individu qui a posté sur Facebook une vidéo, dans laquelle une dame manipulant des liasses de billets de banque est présentée comme Madame Niang, Thiamel Niang.



Le couple Niang a déposé une plainte devant la Brigade de cybercriminalité de la Division des investigations criminelles. L’auteur de la vidéo a été identifié et la machine judiciaire a été déclenchée.















Les Echos



