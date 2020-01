Accueil Envoyer Partager sur facebook Vidéo : jugé pour possession de marijuana, il fume un joint en plein tribunal Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Janvier 2020 à 15:14 Un jeune homme arrêté pour possession de marijuana, a eu la bonne idée de s'allumer un joint en plein tribunal.

La scène s'est passée à Wilson County, dans le Tennessee, il y a quelques jours. Spencer Boston, 20 ans, a profité d'être appelé à la barre, devant le juge, pour exposer à tout le tribunal les raisons pour lesquelles, selon lui, l'herbe devrait être légalisée.



Pour illustrer son propos, le prévenu a fouillé dans ses poches, en a sorti une allumette et un joint, et l'a tout simplement allumé. Il a même eu le temps de tirer plusieurs fois dessus, avant que la sécurité ne s'en rende compte et intervienne pour l'escorter en dehors de la salle d'audience.



Avant de sortir, Boston a eu le temps de crier un «Les gens méritent mieux que ça !» qui a fait rire toute la salle, a déclaré le lieutenant Scott Moore sur CNN.



NOUVELLES POURSUITES

Malheureusement pour lui, Boston n'a pas convaincu le juge. En plus de la «possession de marijuana», Boston est désormais poursuivi pour «conduite désordonnée». Il a en outre été jugé coupable d'outrage au tribunal, et purge actuellement une peine de dix jours de prison.











