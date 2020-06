Vidéo-les victimes de Tobago déplorent les lenteurs dans le traitement de leur dossier et demandent au Président Macky Sall de donner les instructions pour le terminer… Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| Les impactés de la cité Tobago déplorent les lenteurs dans le traitement de leur dossier. Mbaye Thioye, président des victimes de Tobago a rappelé lors de ce point de presse que le président de la République leur avait reçu au Palais et promis 11 hectares dont 6 à Ngor et 5 à Yoff, mais aussi de donner 10 à 20 millions à chacun d’entre eux. Selon lui Mame Boye Diao avait trouvé un site pour les recaser, il avait même une autorisation de lotir. Et c’est au moment de faire des changements de notifications sur ce site, « que nous avons entendu dans la presse que le Président a demandé à Mame Boye de stopper le dossier ». Cette situation inquiète ces victimes qui appellent Macky Sall à donner les instructions pour terminer le dossier.





