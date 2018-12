Vidéo reportage : Karimistes et Khalifistes vilipendent Macky Sall devant le Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 13:54 | | 3 commentaire(s)| Lors du dépôt des dossiers de candidature de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall hier lundi au Conseil constitutionnel, le député Toussaint Manga, Me Elhadji Amadou Sall, Barthélemy Dias... ont tous averti le Président Macky Sall. Les Libéraux et les Socialistes ont menacé de descendre dans la rue, si toutefois, les candidatures "légales" et "légitimes" de leurs mentors sont rejetées par la haute juridiction qui serait aux ordres de l'Exécutif.



