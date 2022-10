Vie et œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall : Une Conférence internationale à Paris annonce une série de tables rondes et d’expositions Une Conférence internationale, sur le thème : «Cheikh Oumar Foutiyou Tall : le symbole de la diversité culturelle», s’est tenu samedi à Paris, en France, a-t-on appris de ses organisateurs. Prévue à la salle Robert Lavergne, 11 Rue Lavergne 92 Asnières, cette conférence est organisée par Renndo Cheikh Oumar Foutiyou, l’Association d’entraide islamique, culturelle et de développement, précise un communiqué reçu à l’Aps.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Octobre 2022 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Outre la capitale française, l’association, avec la bénédiction du Khalife général de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Thierno Bachir Mountaga Daha Tall, prépare l’organisation d’une série de conférences, de tables rondes et d’expositions internationales en 2022 et 2023, à Abidjan, Munich, Anvers, Bruxelles, Lille, Le Havre, la Sorbonne et au siège de l’Unesco.



Selon toujours l’Aps, elle annonce par ailleurs avoir démarré l’exécution de projets phares tels que la construction du Mausolée d’Oréfondé au Fouta dont les travaux sont confiés aux femmes du Sénégal et de la diaspora, la réalisation d’un film court métrage sur la vie et l’œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall (1796-1864).



De même, l’association évoque la construction des Neuf (9) merveilles de Halwar, lieu de naissance de Cheikh Oumar, comprenant une mosquée, un hôpital, une université, un centre de conférence, une école coranique moderne, une salle de réception, une bibliothèque, un temple des lumières et des logements pour les pèlerins.



Le marabout et résistant sénégalais, Cheikh Oumar Foutiyou Tall, fut l’une des figures majeures de l’islam en Afrique de l’Ouest au 18e siècle. Il fonda, au même siècle, un empire toucouleur dont les limites correspondent aujourd’hui à des parties de la Guinée, du Mali et du Sénégal



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook