Vieillissement des caïlcédrats de Thiès – L’ombre du danger A Thiès, les accidents mortels impliquant des caïlcédrats centenaires constituent un véritable drame social. Et le décès tragique de l’élève de terminale aux Cours privés Moustapha Sourang, Aby Cissé, écrasée par un arbre géant le 31 mars dernier, est la goutte de trop. Le Quotidien fait un zoom sur ces drames provoqués par des caïlcédrats.

L’arbre emblématique de la Cité du rail tue. Les caïlcédrats, incarnant un charme écologique qui depuis l’époque coloniale bercent les férus de la nature, sont en train de tuer des populations de la ville. Sa dernière victime se nomme Aby Cissé. L’élève en classe de terminale aux Cours privés Moustapha Sourang, a été écrasée, ce jeudi 31 mars, par un caïlcédrat centenaire. Elle se trouvait à bord d’une mototaxi Jakarta, au quartier Ballabey 2, face à la Cité Ouvrière, derrière la voie ferrée, à quelques encablures du domicile familial.



Sous le poids de l’âge, le caïlcédrat s’est écroulé sur elle et le conducteur de mototaxi. Ce dernier, plus chanceux, s’en est sorti vivant. Contrairement à la jeune Aby âgée de 20 ans qui, avec tout le poids de l’arbre qui s’est abattu sur sa frêle personne, a rendu l’âme quelques minutes seulement après son transfert au Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Les habitants de Ballabey 2, alertés par le bruit de la chute du vieil arbre d’une centaine d’années, se sont rués sur les lieux pour constater les dégâts. Elles sont toujours bouleversées, une semaine après le drame. Difficile d’arracher un seul mot aux parents de la victime. L’arbre emblématique de la Cité du rail a réservé le même sort, en octobre 2019, à Penda Cissokho. La maman de 3 enfants, âgée de 39 ans, est morte suite à l’affaissement d’un caïlcédrat sur un pan de son appartement sis au Service régional de commerce de Thiès.



Elle était concierge dans ce dit lieu. C’est suite à un orage avec des vents très violents, que l’un des caïlcédrats qui se trouvait à côté de l’appartement où la famille de Penda Cissokho logeait, s’est déraciné et est tombé sur le mur qui s’est effondré sur elle. Que dire de la maison du vieux Ibrahima Kaïré à côté de la station Total au quartier Mbarambara, près du marché Moussanté à Thiès



Un vieux caïlcédrat centenaire qui n’a pas résisté à la violence des vents lors d’une intempérie, s’est effondré sur la maison des Kaïré en juin 2018. Si aucune victime n’a été déplorée, plusieurs parties de la maison, des câbles électriques de la Senelec, ainsi qu’un tuyau de la Sde ont été endommagés. La brutalité de cette tornade avait également déraciné d’autres caïlcédrats qui jonchaient les artères, notamment à Grand-Thiès, Thiéty Kad, Moussanté, entres autres.



Quid du caïlcédrat qui s’était affaissé sur les locaux de la Bourse du travail et qui avait créé une grande panique le 4 novembre 2021 ?



Une situation qui pose la lancinante question de la gestion des vieux baobabs et caïlcédrats par les autorités compétentes, qui causent des accidents très fréquents dans la ville aux-deux-gares. Lesquels, «boisés depuis l’époque coloniale, sont encore debout mais, en réalité, ils sont morts, parce que les racines sont presque déjà mortes», avait déjà alerté le Colonel Baïdy Bâ, directeur des Eaux et forêts.

