Villa entière meublée à louer – 150 000 FCfa/Jour – Ngaparou & Saly Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 12:34 commentaire(s)| Vous cherchez une villa entière meublée à louer pour une escapade inoubliable à Saly, Ngaparou ou Lamantin ? Profitez d’un cadre luxueux avec piscine privée, jacuzzi et services haut de gamme, pour un séjour exceptionnel.



Une villa de prestige pour un séjour unique

🏡 4 chambres climatisées avec salles de bain privatives et dressings spacieux

💦 Piscine privée de 12m avec espace détente et transats

🛁 Jacuzzi Bluetooth dans la suite parentale pour des moments de relaxation

📡 Wi-Fi Fibre ultra-rapide, TV connectée avec abonnement Canal+

🍽️ Deux cuisines équipées, moderne et africaine, pour répondre à toutes vos envies culinaires

🌿 Un jardin privé soigneusement entretenu pour une ambiance paisible



Tarif et Disponibilité

📍 Lieu : Ngaparou – Saly – Lamantin

💰 Tarif : 150 000 FCFA/jour

✅ Service de ménage inclus

✅ Sécurité assurée 24h/24



Réservez dès maintenant !

📞 Contact : 78 828 00 00



Que ce soit pour un week-end détente, des vacances en famille ou un séjour entre amis, cette villa meublée est l’endroit parfait pour allier luxe et confort.





Ne tardez plus, réservez votre villa dès aujourd’hui ! 🏝️✨



