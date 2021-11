Ville de Ziguinchor: Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé et Benoît Sambou face à deux novices Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé récemment, les trois coalitions qui ont manifesté leur intention de briguer la mairie de la ville de Ziguinchor ont vu leur dossier validé. Ainsi Benoît Sambou comme en 2014 va diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Il va en découdre avec le maire sortant qui a claqué la porte de la coalition pour mettre en place sa propre coalition qu'il dirige en vue de se succéder. Les deux désormais ex-alliés auront en face d'eux le président de Pastef qui dirige la liste Yewwi Askan Wi. Une première candidature pour la municipalité.

En face de ses ogres politiques, il y a deux novices. La coalition initiative pour une politique de développement (IPD) qui sera dirigée par Idrissa Bodian et Babacar Dial qui est tête de liste de la coalition Dissoo ci Xarnu Bi. L'autre surprise, c'est l'absence du Pds qui n'a pas présenté de candidat pour la commune, la capitale sud du pays.



Et pour le conseil départemental, les trois ténors: YAW, UCS et BBY auront en face la coalition dirigée par le PDS, Wallu Sénégal qui a porté son choix sur le député Toussaint Manga pour diriger la liste au niveau départemental.

