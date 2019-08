Viol collectif : Deux responsables d'un ‘’Dahira’’ se relaient sur une mineure de 16 ans

Cheikh Tidiane Gassama et son ami Cheikh Omar Diouf ont été attraits hier devant le Tribunal de Grande instance de Dakar, pour les délits de viol, détournement de mineure et de pédophilie. Ils sont accusés d’avoir eu des relations sexuelles qui ont abouti à une grossesse à O. N., une mineure âgée de 16 ans.



Les mis en cause ont avoir entretenu des relations sexuelles avec la victime. Cependant, ils ont nié le viol et le détournement de mineure, arguant que la fille était toujours consentante.



Mariés et pères de famille, les prévenus sont membres d’un même Dahira à Diaxaye que leur victime.



Qui a confié au juge avoir couché avec les deux pères de famille au mois de mars, durant le Ramadan. Et que tout a éclaté, quand ses tueurs ont découvert sa grossesse, rapporte Les Echos.



Le représentant du ministère public s’est dit convaincu de la culpabilité des accusés et a requis 3 ans de prison ferme contre eux.



Le verdict est attendu aujourd’hui.

