Violation de l’état d’urgence à Touba : le gendarme encaissait des commissions et laissait voyager clandestinement des passagers Il n’y a pas que les chauffeurs récalcitrants ou les conducteurs de motos Jakarta qui sont fautifs dans la violation de l'interdiction du transport interurbain. Un gendarme, en service au poste de péage de Touba a été arrêté pour avoir encaissé des commissions et laissé voyager clandestinement des passagers.

