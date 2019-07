Violence et insécurité : l’Assemblée nationale demande aux populations de coopérer avec les forces de l’ordre Alioune Badara Diouf, président de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée a dit toute son indignation après le meurtre du commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané, vendredi dernier. Il a demandé que les coupables soient poursuivis arrêtés et sanctionnés de manière exemplaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Badara Diouf qui a réagi sur la RFM, a également invité l’Etat à « augmenter les moyens matériels et humains et à adopter une stratégie globale » de lutte contre la violence.



Il a surtout invité « les populations à coopérer avec les forces de l’ordre et à dénoncer les délinquants », pour des actions plus efficientes des forces de sécurité.

