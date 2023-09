Violence faite aux femmes: La convention 190 va bientôt être ratifiée

La violence faite aux femmes et l'égalité des chances dans leur lieu de travail, étaient l'ordre du jour, lors de la conférence des transformatrices. Venue présider la cérémonie, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Fatou Diané Guèye, a déclaré que la convention 190 va bientôt être ratifiée sur instruction du président de la République, pour plus de considération envers les femmes dans leurs lieux de travail.