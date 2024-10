Violence inouïe : La caravane d'Abass Fall attaquée, des personnes blessées, des véhicules endommagés…

Nul besoin d’être un devin ou un Professeur en Sciences politiques, pour savoir que cette campagne sera très violente. Surtout à Dakar, entre les partisans de Barthélemy Dias et ceux d'Ousmane Sonko. Hier, la caravane de Abass Fall en a eu un aperçu. Après Grand-Yoff, Abass Fall (tête de liste départementale de Pastef) s’est rendu à Sacré-Cœur Mermoz. Une fois sur place, la caravane a été attaquée par des gens non identifiés, mais Abass Fall et Cie sont certains qu’il s’agit des hommes de Barthélemy Dias. Des femmes ont été violentées, blessées. Certains membres de la caravane ont été agressés, des véhicules endommagés. Mais la sécurité de Abass Fall a riposté et une violente bagarre a éclaté avant le retour au calme.



Source : https://www.jotaay.net/Violence-inouie-la-caravane...