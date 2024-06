Violences à Médina Gounass : Un décès lors de heurts entre communautés religieuses Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

Pendant la célébration de la Tabaski à Médina Gounass, des incidents violents ont perturbé la tranquillité, entraînant la mort d’une personne dans le département de Vélingara lors de heurts entre deux communautés religieuses. Selon Thierno Amadou Tidiane Ba, porte-parole du Khalife de Médina Gounass, qui s’est confié à PressAfrik, la situation s’est détériorée lorsque des membres de la communauté de Medinatoul Houda, d’origine Fuladou, ont sciemment attaqué le Khalife près du rond-point menant à Dakka. Face à la montée de la tension, le commandant de la gendarmerie a conseillé au Khalife de se retirer afin d’apaiser les esprits. « Le Khalife a attendu pendant 15 à 20 minutes, suivant les conseils du commandant et du capitaine de gendarmerie, avant de tenter de se rendre à sa demeure. Malheureusement, à peine avait-il entamé le chemin que des individus sortis de la mosquée locale ont commencé à lancer des pierres sur sa voiture et le convoi qui l’accompagnait », raconte t-il. Selon le communiqué de presse de la Cellule de communication de Thierno Mounirou Baldé, « Avant la fin du traditionnel sermon de Tabaski de la mosquée Jâmi’ul hamdi, des fidèles de ma communauté ont été la cible d’une horde de gens venus d’une autre mosquée et qui avaient décidé, contre tout bon sens, d’enjamber des centaines de personnes assises sur la chaussée jouxtant ce lieu de prière déjà rempli. Il s’en est suivi des jets de pierres, occasionnant quelques blessés et quelques dégâts matériels, notamment des magasins mis à sac », lit-on dans le communiqué parvenu à Emedia. Il est important de noter que ces conflits ont surgi entre Medinatoul Houda, qui représente les Peulhs du Firdou, et Médina Gounass, qui est associée aux Foutankés. Chaque communauté désigne ainsi la même ville sainte par un nom différent.



Source : Pendant la célébration de la Tabaski, à Médina Gounass, des incidents violents ont perturbé la tranquillité, entraînant la mort d’une personne dans le département de Vélingara, lors de heurts entre deux communautés religieuses. Selon Thierno Amadou Tidiane Bâ, porte-parole du Khalife de Médina Gounass, qui s’est confié à "PressAfrik", la situation s’est détériorée lorsque des […]Source : https://atlanticactu.com/violences-communautaires-...

Accueil Envoyer à un ami Partager