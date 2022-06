Violences à l'UCAD : les étudiants veulent vivre en paix et réfutent les manipulations politiques Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Suite à la série de violences notée ces derniers jours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants ont organisé ce matin, une journée de paix pour conscientiser les jeunes et apaiser les esprits. Ils reconnaissent que ces violences sont purement politiques et veulent faire revenir la paix.



