Violences conjugales: "pendant 6 ans, Mia est battue par Abdou...", selon Tange Tandian

Tange Tandian a annoncé une bombe lors de son émission People en disant que le groupe "Maabo" et qui est d'ailleurs un couple a volé en éclats. A l'en croire, Mia vivait pendant six ans des violences conjugales de la part de son époux Abdou. "A l'heure actuelle, elle chez au domicile familial, ceci pour la 4ème fois. Elle demande le demande purement et simplement", révèle Tange.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|