Violences durant la campagne : Vifs accrochages entre des éléments de Takku Wallu et le convoi de Pastef, à Koungheul Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

Le passage de la caravane du Pastef à Koungheul a été émaillée de scènes de violence, ce mercredi 30 octobre 2024. En effet, il y a eu de vifs accrochages entre des éléments de Takku Wallu et le convoi de Pastef , nous dit-on. Dans le convoi du Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, le leader du Grand Parti, Malick Gackou a été atteint par un projectile au niveau du bras, blessé, il a été évacué dans une structure sanitaire, renseigne-t-on. Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, quelques heures avant le démarrage de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024, avait appelé les acteurs politiques au calme et à la sérénité.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Violence-durant-la-campa...

Accueil Envoyer à un ami Partager