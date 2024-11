Violences électorales à Ziguinchor : Les imams et oulémas appellent à l'apaisement Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| Face aux violences enregistrées en cette période de campagne électorale, à Ziguinchor, les imams et oulémas appellent à l'apaisement. À l'occasion d'une journée de prières par eux organisée, ils souhaitent des élections apaisées. Ainsi, l'imam Thierno Omar Diao n'a pas manqué par la même occasion, d'inviter à travailler pour la réussite du projet dans l'intérêt de la zone Sud et pour le Sénégal, en général.



