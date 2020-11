Violences faites aux femmes: Des hommes dénoncent et proposent des solutions Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 19:14 | | 0 commentaire(s)| Les violences faites aux femmes deviennent de plus en plus récurrentes au Sénégal. Récemment, la présidente de la Synergie des Organisations de la Société civile (Sysc), Penda Seck Diouf a révélé que plus d'une cinquantaine de cas de violences basés sur le genre, ont été signalés entre les mois de mars et septembre. Un phénomène que certains hommes dénoncent, tout en appelant les femmes à plus de responsabilité.



