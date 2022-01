Violences, menaces de mort : Kadiatou Barry tabassée par son amant parce qu’elle n’a pas préparé le dîner Kadiatou Barry a traîné en justice son amant Mohamed Camara pour violences et voies de fait, injures publiques, destruction de biens et menaces de mort. Malgré son refus de déférer à sa convocation pour répondre aux questions des limiers, le mis en cause sera déféré au parquet. L'As

Le 20 janvier 2022, la dame Kadiatou Barry a déposé une plainte au commissariat de la Médina pour violences et voies de fait, injures publiques, destructions de biens et menaces de mort contre Mouhamed Camara.



Ce dernier, qui se croyait dans ses droits alors qu’il n’a pas encore épousé la dame en question, a refusé de déférer à la convocation de la police. C’est ainsi que les éléments de la Brigade de Recherches ont été mandatés pour l’interpeller. Lors de son interpellation, le mis en cause était en état d’ébriété.



Domiciliée à la Médina, la dame Kadiatou Barry raconte qu’elle vit en concubinage avec Mohamed Camara depuis 7 ans. Pour un oui ou pour un non, ce dernier se met à la battre et à la menacer de mort. Le jour des faits, de retour à la maison, il a réclamé le dîner. Sa concubine ne lui ayant pas servi le repas, il s’est mis à l’abreuver d’injures tout en menaçant de la battre. La dame a dû son salut à l’intervention des voisins.



«Il s’est saisi d’un couteau de cuisine et a menacé de me tuer», raconte la plaignante. Dépassée par cette situation, Kadiatou Barry s’est rendue au commissariat de la Médina pour porter plainte. Entendu à titre de témoin, Kalidou Barry a indiqué que les délits de violences et voies de fait à l’encontre des voisins et de la dame ne souffrent d’aucune contestation.



«Comme à son habitude depuis quelque temps, Mouhamed Camara est rentré en état d’ébriété et s’en est pris à la dame Kadiatou Barry pour la menacer de mort et l’abreuver d’injures. Il s’en est même pris aux voisins qui se sont interposés entre lui et la dame Barry», raconte le témoin. Interrogé à son tour, le mis en cause a refusé de répondre. Il a proféré des insanités à l’endroit de la police qui compte le déférer au parquet dans les jours à venir.





