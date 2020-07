Violences policières à Lyon (France) : deux agents renvoyés en correctionnelle pour avoir frappé un manifestant

Le manifestant de 23 ans, qui estime avoir été « tabassé gratuitement » le 10 décembre 2019, a perdu neuf dents et a eu la mâchoire fracturée ce jour-là



Arthur a perdu neuf dents et a eu la mâchoire fracturée, le 10 décembre dernier sur la place Bellecour à Lyon, en marge d’une manifestation contre la réforme des retraites. Sept mois plus tard, deux policiers soupçonnés d’avoir frappé cet homme de 23 ans, viennent d’être renvoyés en correctionnelle.



« Ceux qui m’ont tabassé sont des sauvages »



« J’ai reçu un coup de poing à l’arrière de la tête puis un coup de matraque dans les dents, avait à l’époque confié Arthur à 20 Minutes. Un policier me tenait la tête baissée quand j’ai reçu le coup porté par un autre, de toutes ses forces. Puis j’ai pris un shoot qui m’a mis à terre. J’ai reçu des coups de poing. Quand ils ont arrêté, un CRS m’a encore donné un coup de pied dans la jambe. Il m’a dit “bien fait pour ta gueule”. »



Le jeune homme, contraint ce jour-là d’attendre sept heures aux urgences dentaires, nous faisait dès le lendemain part de sa détermination à entamer une action en justice : « Je veux parler car c’est la seule chose que je puisse faire pour que ça s’arrête. Je ne dis pas que tous les policiers sont comme ça. Mais ceux qui m’ont tabassé sont des sauvages. Ils ont fait cela gratuitement, en meute et en m’insultant ».



